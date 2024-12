Le coup de force le plus spectaculaire de l'opération HAECHI V s'est déroulé en Asie de l'Est, où les polices coréenne et chinoise ont démantelé un réseau criminel d'une rare brutalité. Ces escrocs avaient développé un mode opératoire glaçant : se faire passer pour des agents des forces de l'ordre, utilisant de fausses identités pour manipuler leurs victimes. Leur technique ? Une ingénierie sociale redoutablement efficace qui leur a permis de voler 1,1 milliard de dollars à plus de 1 900 personnes.

À l'instar de son collègue, Lee Jun Hyeong, le chef du Bureau central national Interpol de Séoul, a déclaré : « Nos collègues, ici en Corée et dans les services de police du monde entier, ont fait preuve d'un dévouement et d'un professionnalisme exceptionnels au cours de l'Opération HAECHI V. Nos efforts ont non seulement permis de traduire les malfaiteurs en justice, mais aussi de réaliser des progrès significatifs en matière d'interception et de récupération de fonds illicites. Nous continuerons à contribuer à une réponse rapide et efficace à la cybercriminalité financière ».

Les enquêteurs ont par ailleurs découvert les stratagèmes utilisés par les cybercriminels pour venir à bout de leurs victimes. Le plus souvent, c'est la pression psychologique exercée qui a fonctionné le mieux, via l'usurpation d'identité d'officiers de police pour créer un sentiment d'urgence et de légitimité. Chaque appel était méticuleusement préparé, chaque faux document soigneusement falsifié. Vingt-sept membres de ce groupe ont été arrêtés, dix-neuf ont été formellement inculpés. De quoi couper les pattes à ce réseau tentaculaire.