frolicfrog

Un seul contact avec eux pour une analyse de sang prélevée par le médecin. Ils m’ont fait poireauter 3 jours pour me dire au final qu’ils ne pouvaient pas faire l’analyse car ils n’avaient pas prélevé eux même le sang et ils ont en plus détruit l’échantillon sanguin ce qu’ils n’avaient pas le droit de faire. Cette boite s’est foutu 2 fois de ses obligations légales ! Plus jamais en ce qui me concerne même si leur labo est le plus proche de chez moi.