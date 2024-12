Se protéger d'une telle arnaque, c'est indispensable et c'est possible. « Il convient de rappeler que ni la police ni les banques ne demandent d'informations sensibles par téléphone et sous la pression », rappelle Benoit Grunemwald. Les experts recommandent de toujours vérifier l'identité des représentants officiels en contactant soi-même les organismes concernés via leurs canaux habituels. La prudence reste de mise face à toute sollicitation pressante, même si le numéro d'appel semble légitime.