Le cybercrime évolue constamment, et révèle hélas des stratégies de plus en plus complexes et cyniques. Une nouvelle vague d'escroquerie émerge, exploitant la vulnérabilité de personnes déjà fragilisées par des fraudes à l'investissement. Les cybercriminels utilisent avec une précision chirurgicale l'usurpation d'identité d'organismes de protection des consommateurs, de sorte de créer un piège psychologique redoutablement efficace. Voyons ce qu'il en est plus exactement.