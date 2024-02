Un journaliste piège un faux conseiller bancaire : "je tape 3 000 euros par semaine"

Sa confession, quant à elle, est bien plus pragmatique. Il explique dépenser l'argent volé en articles de luxe et en « vacances dans le Sud ou à Dubaï . Sans aucun remords, il explique ne pas voir d'intérêt à « bosser légalement pour 1 800 euros net par mois » quand il pouvait se faire « plus de 3 000 euros par semaine ».

« Je tape plus de 3 000 euros par semaine. (...) Actuellement, la police a aucune preuve comme quoi c'est moi qui passe les paiements », détaille-t-il.



Lors de ces échanges, d'autres arnaqueurs ont tenté de réaliser des transactions en ligne avec la carte bleue fictive de M. Martin. En une heure, une trentaine de transactions, pour un montant total de 3 000 euros, ont été tentées et bloquées à temps.