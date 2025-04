Pour arriver à leurs fins, ces escrocs ont utilisé des deepfakes, plus précisément des publicités générées par IA mettant en scène des personnalités espagnoles connues qui semblaient recommander des investissements en cryptomonnaies. Celles-ci étaient si convaincantes qu'elles ont réussi à inspirer confiance aux victimes ciblées.

L'opération policière, baptisée « COINBLACK – WENDMINE » a conduit à l'arrestation de six individus âgés de 34 à 57 ans dans les régions de Grenade et d'Alicante. Le butin saisi : des smartphones, 100 000 euros en liquide, des ordinateurs, quelques armes à feu, des disques durs et une collection de documents compromettants.