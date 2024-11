Les États-Unis ont tendance à prendre au sérieux les escroqueries qui sont nombreuses dans le secteur de la cryptomonnaie, là où beaucoup encore croient qu'aucune loi ne pourra les atteindre. On se souvient ainsi que, récemment, le FBI achevait une opération d'infiltration d'un conglomérat d'entités qui détroussaient leurs victimes à l'aide de la technique du « pump and dump ». Et aujourd'hui, c'est un autre délinquant qui risque de regretter ses actions.