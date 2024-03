Cet escroc proposait des sites web gratuits en échange de publicités, mais leur faisait contracter des crédits à leur insu

En 2011, le tribunal judiciaire de Béziers a ouvert une information judiciaire. Les investigations, menées par plusieurs juges d'instruction successifs, ont révélé que des centaines de victimes à travers toute la France avaient porté plainte dès 2009.

Au total, ce sont des centaines de sociétés, d'entreprises unipersonnelles et d'artisans qui estimaient avoir été escroqués par le biais des deux sociétés de cet individu, Odevia et Publiciweb. Au cours des diverses enquêtes et juges qui se sont succédé durant toutes ces années, 900 victimes ont pu être identifiées.

Aujourd'hui, fort heureusement, et avec la transposition de ce type d'escroquerie physique sur le Web, les outils et moyens de prévention et de défense mis à la disposition des usagers sont de plus en plus perfectionnés. Des antivirus qui marquent les méthodes des hackers à la culotte pour renforcer leurs systèmes de protection à la création par le gouvernement de Cybermalveillance.gouv, qui permet de porter plainte en ligne plus rapidement, l'artillerie lourde est déployée pour lutter contre la cybercriminalité.

Les 21 et 22 mars 2024, plus de 15 ans après le dépôt des premières plaintes, l'homme de 48 ans a été jugé pour ces faits par le tribunal correctionnel de Béziers. Accusé d'escroquerie et de banqueroute, il a été condamné à deux ans de prison avec sursis ainsi qu'à l'interdiction de gérer une entreprise pendant 15 ans. Le tribunal correctionnel biterrois a également condamné l'homme à verser plus de 100 000 euros de dommages-intérêts aux victimes s'étant constituées parties civiles lors de ce procès.