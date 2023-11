16 prévenus enfin jugés pour escroquerie à la rénovation énergétique envers des personnes âgées

Le 13 novembre à Limoges s'est ouvert le procès de seize anciens salariés de la société BDPA rénovation, jugés pour escroquerie en bande organisée et pratiques commerciales trompeuses. Leur présumée arnaque consistait à piéger des personnes âgées avec une escroquerie à l'isolation à 1 euro, causant un préjudice au bout du compte estimé à plus d'1,7 million euros. Une affaire qui fait scandale et attire l'attention sur la vulnérabilité des seniors.