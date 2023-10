Le démarchage téléphonique, ça peut vraiment coûter cher à celui qui vous pourrit la vie

Le démarchage téléphonique, dont il est possible de se prémunir, mais au prix de sérieux efforts, est un vrai fléau qui a encore de beaux jours devant lui. Mais en tant que consommateur, sachez que vous n'êtes pas seul. Les autorités, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en tête, luttent pour faire respecter la réglementation de plus en plus stricte en la matière. L'entreprise Budgetlyss l'a appris à ses dépens.