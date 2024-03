Procès FTX : Sam Bankman-Fried, le roi déchu de la cryptomonnaie, risque jusqu'à 50 ans de prison et 11 milliards de dollars d'amende

La chute de Sam Bankman-Fried ne semble plus en finir. Le fondateur de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies FTX a vu son étoile pâlir après que sa société a fait faillite et déclenché un scandale mondial sur fond de fraudes et de détournement de fonds.

Si l'homme a été condamné le 2 novembre 2023 sur 7 chefs d'accusation par un jury new-yorkais, on ne connaissait pas encore la peine retenue pour l'ex-homme d'affaires ni le montant de son amende. C'est désormais chose faite, alors que le procureur de Manhattan vient de rendre publiques ces réclamations et les sanctions exigées, et elles sont à la hauteur des délits commis par l'ancienne star des cryptomonnaies.