Opera tourne la page du Web3 tel qu’elle l’avait imaginé. Le portefeuille crypto intégré à Opera One et Opera GX va progressivement s’éteindre au cours des prochains mois, jusqu’à disparaître pour de bon le 1er janvier 2026. Une période de transition de six mois, qui impose aux utilisateurs et utilisatrices de transférer leurs actifs vers un autre crypto wallet, faute de quoi ils seront définitivement perdus.