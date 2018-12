Le jeu vidéo français se porte bien, merci pour lui

Une augmentation de près de 50 % du nombre de jeux créés

Des recrutements à prévoir sur 2019

Source : Les Echos

Le Syndicat national du jeu vidéo (SNJV) et le cabinet d'études Idate ont publié leur baromètre annuel pour 2018. Et l'année qui s'achève a vu leconnaître un essor sans précédent.En effet, les studios de développement de l'Hexagone ont travaillé suren 2018, en cumulant ceux destinés pour les consoles, PC et mobiles. C'est 370 de plus qu'en 2017, soit une! Mais cela ne signifie pas pour autant que l'ensemble de ces titres verra effectivement le jour.D'après le SNJV, 600 seront commercialisés d'ici la fin de l'année, tandis que d'autres sont encore en cours d'élaboration et sortiront un peu plus tard. Mais environ 20 % de ces 1 200 créations resteront à l'état de projet, finalement abandonnées par leurs studios, faute d'avoir trouvé un éditeur ou d'avoir bénéficié du meilleur timing de sortie.Par ailleurs, les studios français de jeu vidéo profitent de cette période favorable pour soigner leur situation financière. D'après les résultats de l'enquête,, soit 11 % de plus qu'en 2016, contre 30 % qui ont achevé l'année en situation de déficit (-2 points par rapport à 2016). Quelques-uns tirent particulièrement leur épingle du jeu, tels que Quantic Dream (développeur duDetroit : Become Human) ou Motion-Twin (primé pour Dead Cells).Cette situation inédite en France pourrait pousser les investisseurs, parfois hésitants sur ce marché, à davantage s'engager auprès d'entreprises du secteur. Les dirigeants de ces dernières semblent en tout cas faire preuve d'optimisme et sont une majorité à vouloir. D'après l'étude, cela pourrait engendrer une création de 1 200 à 1 500 emplois sur le territoire.