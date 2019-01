Twitch dévoile le classement de ses meilleures chaînes en 2018

© Ninja

Plus de 10 millions de dollars de recettes pour Ninja



© The Esports Observer

Fortnite s'empare du leadership au détriment de PUBG

Qui dit Twitch dit forcément. Les diffusions du jeu vidéo d'auront été les plus visionnées ces 12 derniers mois, comme le classement qui va suivre peut en attester. Les streamers spécialisés sur le fameuxont le vent en poupe, et l'un d'entre eux a dépassé toutes les attentes : Ninja et ses 13 millions de followers.Ainsi, en plus d'avoir remporté un Game Award en décembre dans la catégorie « Meilleur créateur de contenu de l'année », Ninja se place sur la plus haute marche du podium des chaînes les plus visionnées sur Twitch en 2018. D'après The Esports Observer , il cumule un total de 226 millions d'heures regardées ces 12 derniers mois. C'est deux fois mieux que la chaîne officiellequi arrive à la seconde place. En troisième position, on retrouve Shroud et ses 97 millions d'heures visionnées.est quatrième et Sodapoppin vient fermer ce top 5 avec pratiquement 52 millions d'heures. Aucun Français ne figure parmi les 10 meilleures chaînes.Ninja a connu une année 2018 phénoménale et a engrangé des bénéfices records sur cette période. En additionnant ses revenus Twitch et YouTube (20 millions d'abonnés sur ce dernier), le streamer annonce avoir touché environ 10 millions de dollars. D'après lui, 70% des gains viennent des deux plateformes de diffusion. Entre les publicités, les sponsors et les dons, Ninja peut dormir tranquille.Pour terminer, notons que trois des sept personnalités présentes dans le top 10 de Twitch en 2018 jouent exclusivement à. La tendance ne semble pas prête de s'inverser, puisque le titre d'Epic Games est toujours positionné dans les meilleures tendances du site.En 2017, c'étaitqui se trouvait dans cette position très confortable.