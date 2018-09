Twitch bloqué en Chine après être devenu ultra populaire

Une censure supplémentaire

La semaine du 27 août dernier, le nombre de téléchargements dea été multiplié par 23. La raison ? La tenue des Asian Games, une compétition e-sport très suivie en Chine, diffusée en exclusivité par la plate-forme.Seulement voilà, après avoir atteint le rang de troisième application gratuite la plus téléchargée dans le pays, Twitch se voit tout bonnement banni. Les applications ont disparu des app stores, et le site est rendu indisponible. D'après The Verge , le bannissement de Twitch en Chine répond à la logique de censure du pays à l'encontre des services occidentaux populaires. Google, Facebook et Twitter n'ont pas droit de cité dans l'Empire du Milieu.Une censure de plus en plus sévère, qui pousse les géants du Web à. Google, par exemple, est supposément en train de développer une version censurée de son moteur de recherche pour revenir dans les bonnes grâces de la Chine.pour sa part avec le développeur shangaïen Perfect WorldDu reste, le bannissement de Twitch en Chine ne devrait pas l'empêcher d'enregistrer une année record. La plate-forme de streaming d'Amazon a déjà doublé son nombre d'utilisateurs mensuels actifs entre 2016 et 2017, et le succès intarissable de Fortnite devrait lui garantir une année 2018 couronnée de succès.