Game Awards 2018 : les grands vainqueurs sont…

Game Awards 2018 : le palmarès

Jeu de l'année : God of War



© Sony

Assassin's Creed Odyssey (Ubisoft Montréal / Ubisoft)

Celeste (Matt Makes Games)

God of War (Sony Santa Monica / SIE)

Spider-Man (Insomniac Games / SIE)

Monster Hunter World (Capcom)

Red Dead Redemption II (Rockstar Games)

Meilleur Jeu en Continu : Fortnite



© Epic Games

Destiny 2 : Forsaken (Bungie / Activision-Blizzard)

Fortnite (Epic Games)

No Man's Sky (Hello Games)

Overwatch (Blizzard)

Rainbow Six Siege (Ubisoft Montreal / Ubisoft)

Meilleure Direction Créative : God of War



© Sony

A Way Out (Hazelight Studios / EA)

Detroit : Become Human (Quantic Dream / SIE)

God of War (Sony Santa Monica / SIE)

Spider-Man (Insomniac Games / SIE)

Red Dead Redemption II (Rockstar Games)

Meilleure Narration : Red Dead Redemption II



© Rockstar Games

Detroit : Become Human (Quantic Dream / SIE)

God of War (Sony Santa Monica / SIE)

Life is Strange 2 : Episode 1 (Dontnod Entertainment / Square Enix)

Spider-Man (Insomniac Games / SIE)

Red Dead Redemption II (Rockstar Games)

Meilleure Direction Artistique : Return of the Obra Dinn



© 3909 LLC

Assassin's Creed : Odyssey (Ubisoft Montreal / Ubisoft)

God of War (Sony Santa Monica / SIE)

Octopath Traveler (Square Enix / Acquire / Nintendo)

Red Dead Redemption II (Rockstar Games)

Return of the Obra Dinn (3909 LLC)

Meilleure Bande-Originale : Red Dead Redemption II



© Rockstar Games

Celeste (Lena Raine)

God of War (Bear McCreary)

Spider-Man (John Paesano)

Ni no Kuni II : Revenant Kingdom (Joe Hisaishi)

Octopatch Traveler (Yasunori Nishiki)

Red Dead Redemption II (Woody Jackson / Daniel Lanois)

Meilleur Sound Design : Red Dead Redemption II



© Rockstar Games

Call of Duty : Black Ops 4 (Treyarch / Activision)

Forza Horizon 4 (Playground Games / Turn 10 Studios / Microsoft Studios)

God of War (Sony Santa Monica / SIE)

Spider-Man (Insomniac Games / SIE)

Red Dead Redemption II (Rockstar Games)

Meilleure Interprétation : Roger Clark pour Arthur Morgan dans Red Dead Redemption II



© Shacknews.com

Bryan Dechart pour Connor dans Detroit : Become Human

Christopher Judge pour Kratos dans God of War

Melissanthi Mahut pour Kassandra dans Assassin's Creed Odyssey

Roger Clark pour Arthur Morgan dans Red Dead Redemption II

Yuri Lowenthal pour Peter Parker dans Spider-Man

Meilleur Message / Impact : Celeste



© Matt Makes Games

11-11 Memories Retold (Digixart / Aardman Animations / Bandai Namco Entertainment)

Celeste (Matte Makes Games)

Florence (Mountains)

Life is Strange 2 : Episode 1

The Missing JJ Macfield and the Island of Memories (White Owls / Arc System Works)

Meilleur Jeu Indépendant : Celeste



© Matt Makes Games

Celeste (Matt Makes Games)

Dead Cells (Motion Twin)

Into the Breach (Subset Games)

Return of the Obra Dinn (3909 LLC)

The Messenger (Sabotage Studio)

Meilleur Jeu Mobile : Florence



© Mountains

Donut County (Ben Esposito / Annapurna Interactive)

Florence (Mountains)

Fortnite (Epic Games)

PUBG Mobile (Lightspeed & Quantum / Tencent Games / PUBG Corporation)

Reigns : Game of Thrones (Nerial / Developer Digital)

Meilleur Jeu en AR/VR : Astro Bot Rescue Mission



© Sony

Astro Bot Rescue Mission (SIE Japan Studio / SIE)

Beat Saber (Beat Games)

Firewall Zero Hour (First Contact Entertainment / SIE)

Moss (Polyarc Games)

Tetris Effect (Resonair and Monstars Inc. / Enhance, Inc.)

Meilleur Jeu d'Action : Dead Cells



© Motion Twin

Call of Duty : Black Ops 4 (Treyarch / Activision)

Dead Cells (Motion Twin)

Destiny 2 : Forsaken (Bungie / Activision-Blizzard)

Far Cry 5 (Ubisoft Montreal / Ubisoft)

Mega Man 11 (Capcom)

Meilleur Jeu d'Action / Aventure : God of War



© Sony

Assassin's Creed Odyssey (Ubisoft Montreal / Ubisoft)

God of War (Sony Santa Monica / SIE)

Spider-Man (Insomniac Games / SIE)

Red Dead Redemption II (Rockstar Games)

Shadow of the Tomb Raider (Eidos Montreal / Crystal Dynamics / Square Enix)

Meilleur Jeu de Rôle : Monster Hunter World



© Capcom

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Square Enix / Square Enix)

Monster Hunter World (Capcom)

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom (Level 5 / BANDAI NAMCO Entertainment)

Octopath Traveler (Square Enix / Acquire / Nintendo)

Pillars of Eternity II : Deadfire (Obsidian Entertainment / Versus Evil)

Meilleur Jeu de Combat : Dragon Ball FighterZ



© Bandai Namco

BlazBlue : Cross Tag Battle (Arc System Works)

Dragon Ball FighterZ

Soul Calibur VI (Bandai Namco Studios / Bandai Namco Entertainment)

Street Fighter V : Arcade Edition

Meilleur Jeu Familial : Overcooked 2



© Team 17

Mario Tennis Aces (Camelot Software Planning / Nintendo)

Nintendo Labo (Nintendo EPD / Nintendo)

Overcooked 2 (Ghost Town Games / Team 17)

Starlink : Battle for Atlas (Ubisoft Toronto / Ubisoft)

Super Mario Party (NDCube / Nintendo)

Meilleur Jeu de Stratégie : Into The Breach



© Subset Games

The Banner Saga 3 (Stoic Studio / Versus Evil)

Battletech (Harebrained Schemes / Paradox Interactive)

Frostpunk (11 bit studios)

Into The Breach (Subset Games)

Valkyria Chronicles 4 (Sega CS3 / Sega)

Meilleur Jeu de Sport / Course : Forza Horizon 4



© Playground Games

Fifa 19 (EA Vancouver / EA Sports)

Forza Horizon 4 (Playgraound Games / Turn 10 Studios / Microsoft Studios)

Mario Tennis Aces (Camelot Software Planning / Nintendo)

NBA 2K19 (Visual Concepts / 2K Sports)

Pro Evolution Soccer 2019 (PES Productions / Konami)

Meilleur Jeu Multijoueur : Fortnite



© Epic Games

Call of Duty : Black Ops 4 (Treyarch / Activision)

Destiny 2 : Forsaken (Bungie / Activision)

Fortnite (Epic Games)

Monster Hunter World (Capcom)

Sea of Thieves (Rare / Microsoft Studios)

Meilleur Jeu Étudiant : Combat 2018

Combat 2018 (Inland Norway University of Applied Sciences - Norvège)

Dash Quasar (UC Santa Cruz)

Jera (Digipen Bilbao - Espagne)

LIFF (ISART Digital - France)

RE : Charge (MIT)

Meilleur Premier Jeu Indépendant : The Messenger



© Sabotage Studio

Donut County (Ben Esposito / Annapurna Interactive)

Florence (Mountains)

Moss (Polyarc Games)

The Messenger (Sabotage Studio)

Yoku's Island Express (Villa Gorilla)

Meilleur Jeu Esport : Overwatch



© Blizzard

CSGO (Valve)

DOTA 2 (Valve)

Fortnite (Epic Games)

League of Legends (Riot Games / Tencent)

Overwatch (Blizzard)

De nombreuses annonces étaient attendues

Au titre de « Meilleur jeu de 2018 » se sont bousculés de nombreux mastodontes de l'industrie, en tête desquels on retrouve Red Dead Redemption 2 ou encoreEt c'est bien ce dernier qui ressort triomphant de la bataille, s'octroyant par la même les palmes du Meilleur Jeu d'Aventure et de la Direction Créative.Concourraient à ce titre les jeux vidéo suivants :Le Battle Royale de Epic Games ne pouvait décemment pas passé à côté d'un prix cette année. Dans cette catégorie,se confrontait à :Deuxième récompense pour, cette fois-ci auréolé pour sa vision créative générale et l'innovation de son game design. Les autres titres qui concourraient à la récompense sont :Le blockbuster de Rockstar s'octroie ici une récompense prestigieuse avec la Meilleure Narration. Se posaient en face dedans cette catégorie :Sorti il y a peu, le nouveau jeu du créateur de Paper's Please,, a fait sensation auprès de la presse et des joueurs. Il repart donc logiquement récompensé pour sa direction artistique, face aux concurrents suivants :Nouvelle récompense pour, et plus particulièrement pour Woody Jackston qui en signe la bande-originale. Concourraient dans cette catégorie :s'octroie un troisième trophée technique, qui vient récompenser l'impressionnant travail de Rockstar Games en matière d'ambiance sonore. Le jeu avait en face de lui :La série dorée continue pour le dernier jeu Rockstar, qui voit ici récompensé le travail de l'acteur Roger Clark, interprétant Arthur Morgan, le protagoniste de. Parmi les acteurs concourant au titre se trouvaient :Cette catégorie récompensepour le message social qu'il porte, et l'impact général que son histoire laissera aux joueurs et joueuses dans le futur. Ce jeu indépendant se confrontait dans cette catégorie à :se voit ovationné une nouvelle fois en récupérant la plus haute distinction de sa catégorie, à savoir celle du Meilleur Jeu Indépendant. Un titre pour lequel étaient en lice :Le pimpantest élu cette année au rang de Meilleur Jeu sur Mobile. Une catégorie dont la concurrence était particulièrement rude :Les jeux en réalité augmentée et réalité virtuelle n'étaient pas en reste pendant la cérémonie. Une catégorie leur était dédiée, et a vuobtenir la distinction suprême. S'affrontaient par ailleurs :S'il avait en face de lui de véritables mastodontes, ce sont les Français de Motion Twin qui repartent avec le trophée du Meilleur Jeu d'Action grâce à leur. Concourraient dans cette catégorie :Le Meilleur Jeu de l'Année est également celui dont l'aventure est la plus palpitante.repart avec une troisième récompense au nez et à la barbe de :L'année 2018 a été riche en jeux de rôle, en particulier venus d'Asie. Les Game Awards ont choisi de récompenserface à :Les adversaires ne manquaient pas de combativité, mais c'est bienqui repart vainqueur du combat face à :Si la Nintendo Switch ne manque pas de propositions en termes de party games, c'est bienqui remporte la palme cette année.Le très exigeantse voit distingué par ses pairs la récompense ultime des jeux de stratégie. Une catégorie qui voyait s'affronter :La proposition de Playground Games a fait mouche cette année, puisque c'estqui se voit décerner le titre de Meilleur Jeu de Course face à :On retrouve en grande forme le jeu d'Epic Games au succès insolent :. Le Battle Royale obtient le trophée face à :Une catégorie spéciale était prévue pour récompenser les créations originales des développeurs de renom de demain. Cette année, c'estqui repart sous les applaudissements.S'il s'est fait chiper le titre de Meilleur Jeu Indépendant,peut se consoler avec cette distinction des plus encourageantes. Concourraient également à ce titre :Parce qu'il passionne bien au-delà des seules frontières du jeu vidéo, c'est logiquementqui se voit décerner le titre de Meilleur Jeu Esport de l'année. Ses concurrents étaient :Une catégorie qui a également remis des prix au meilleur joueur, à la meilleure équipe et au meilleurde compétitions, et dont nous invitons les intéressés à consulter la liste à cette adresse En marge de l'événement étaient attendues de nombreuses annonces de la part des studios présents sur place. Les rumeurs se furent incessantes ces derniers jours, et nous avons effectivement eu droit à de croustillantes informations à nous mettre sous la dent.Des informations sur lesquels nous reviendrons dans un article dédié.