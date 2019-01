Overwatch : Blizzard va renforcer le contrôle des tchats sur Twitch

Des discussions "plus saines et bienveillantes"

Source : Engadget

Après avoir déjà sévi sur YouTube, le studio a également décidé de prendre des mesures afin de, durant la ligue. Le but étant bien évidemment de limiter les commentaires injurieux postés à la vue de tous et ainsi d'éviter les déferlements d'insultes sur les tchats, lors des parties. Pour cela, Blizzard a mis en place un procédé relativement simple, mais qui devra encore faire ses preuves.En effet, depuis les quarts de finale de la saison 3 de, les spectateurs ont pour obligation de lier leurs comptes Twitch et Battle.net pour discuter durant la compétition. Une technique qui permettrait à Blizzard de pouvoir directement sanctionner le public indiscipliné qui viendrait déverser sa haine sur le tchat.Ce système de modération a été testé pour la première fois le 28 décembre dernier. Les tests se poursuivront jusqu'au 12 janvier prochain, puis les équipes de Blizzard choisiront si oui ou non elles décident de reconduire l'opération sur les prochaines compétitions.