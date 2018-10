Twitch va intégrer un jeu de karaoké développé par les créateurs de Rock Band

La fonctionnalité de stream de groupe. Source : Twitch.

Twitch Sings : un jeu de karaoké développé par Harmonix

Des pré-inscriptions déjà ouvertes

Au cours de l'événement,a également dévoilé sa future fonctionnalité de stream de groupe , permettant aux utilisateurs de suivre plusieurs streamers simultanément lorsqu'ils jouent ensemble.Les streamers pourront bientôt faire usage de leur plus bel organe en poussant la chansonnette pour leurs viewers. Twitch a en effet annoncé qu'un jeu de karaoké, développé en collaboration avec(Rock Band), allait être intégré à ses services.Très concrètement, les spectateurs pourront proposer au streamer un titre parmi «». S'il ou elle relève le défi, les viewers pourront ensuite déclencher diverses animations lumineuses via des commandes du, et lancer des défis spéciaux à leur vidéaste préféré.Si la filiale d'Amazon n'a pas encore communiqué de fenêtre de sortie pour une liste d'inscription est disponible pour participer à la bêta du service. Twitch précise que le jeu sera disponible sur la version desktop, mais également sur iOS. La version Android arrivera un peu plus tard.Lors de l'événement, Twitch a également détaillé de nombreuses autres, comme de nouveaux outils de modération, de récompenses de fidélité, ainsi qu'un tout nouveau partenariat avec Snapchat permettant d'utiliser les filtres de l'application directement sur son stream.