Deux plateformes animent la gamme : Snapdragon 865 pour l’édition Lite, Snapdragon 8 Gen 2 pour les versions supérieures. La mémoire grimpe jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, assez pour engloutir ROM DS, titres mobiles sans faire l'impasse sur le cloud gaming. La grille tarifaire s’ouvre à 249 $ en précommande avant de passer à 299, 349 et 429 $ selon la configuration. Une stratégie en-dessous de la barre symbolique des 400 $ du Pocket DS d’Ayaneo, tout en conservant les écrans rapides et le format pliant. Les premières unités doivent quitter les entrepôts mi-octobre ; un planning serré qui, s’il est tenu, place la console en pole position pour les fêtes. Certaines finitions colorées restent toutefois réservées aux versions Pro et Max, un supplément assumé pour flatter la fibre rétro.