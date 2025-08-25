Avec son clapet violet translucide et ses deux écrans rapides, l’AYN Thor ravive instantanément la mémoire des consoles portables de Nintendo. Son tarif agressif et son système Android promettent à la fois un refuge pour la ludothèque DS et 3DS et un accès fluide aux jeux mobiles d’aujourd’hui.
- AYN lance la Thor, console pliable à double écran rappelant les portables Nintendo, précommandes fin août pour expéditions à l’automne.
- Écrans OLED 6" 120 Hz et 3,92" 60 Hz, charnière renforcée, ventilation active, batterie 6 000 mAh et joysticks anti-dérive.
- Configurations Snapdragon 865 à 8 Gen 2, jusqu’à 16 Go/1 To, prix précommande dès 249 $, livraisons prévues mi-octobre.
Dévoilée juste avant la rentrée, cette console vise les joueurs nostalgiques en quête d’un double écran remis au goût du jour. Le segment des portables ne cesse de s’élargir, porté par Ayaneo et consorts, mais AYN joue la carte du format compact et du prix serré pour se distinguer. Les précommandes ouvrent fin août, pour des expéditions prévues à l’automne, juste à temps pour la saison des cadeaux.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Sous le clapet, l’hommage assumé
Dès l’ouverture, un écran OLED de 6″ cadencé à 120 Hz trône au premier plan, secondé par une dalle de 3,92″ à 60 Hz destinée aux interfaces et menus des jeux à deux affichages. La charnière renforcée et la ventilation active promettent des sessions prolongées sans surchauffe. Le violet translucide convoque la Game Boy Color, tandis que les variantes noire, blanche ou « Rainbow » jouent la sobriété ou la nostalgie SNES. Le choix des joysticks à effet Hall limite la dérive et rassure sur la durée. À 380 g environ, la Thor égale presque la New 3DS XL en main. Sa batterie de 6 000 mAh annonce de longues plages d’émulation, et la connectique USB-C, sortie vidéo et lecteur microSD transforme l’appareil en véritable station de jeu nomade.
Deux plateformes animent la gamme : Snapdragon 865 pour l’édition Lite, Snapdragon 8 Gen 2 pour les versions supérieures. La mémoire grimpe jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, assez pour engloutir ROM DS, titres mobiles sans faire l'impasse sur le cloud gaming. La grille tarifaire s’ouvre à 249 $ en précommande avant de passer à 299, 349 et 429 $ selon la configuration. Une stratégie en-dessous de la barre symbolique des 400 $ du Pocket DS d’Ayaneo, tout en conservant les écrans rapides et le format pliant. Les premières unités doivent quitter les entrepôts mi-octobre ; un planning serré qui, s’il est tenu, place la console en pole position pour les fêtes. Certaines finitions colorées restent toutefois réservées aux versions Pro et Max, un supplément assumé pour flatter la fibre rétro.
Source : AYN