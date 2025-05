Un tel monstre devrait logiquement doper les performances de la nouvelle Flip 1S DS qui prendra ainsi le relais du duo Flip DS/Flip KB lequel a eu un carrière pour le moins brève, AYANEO ayant arrêté la production et, chose rare dans le milieu, remboursé les participants au financement participatif de la bête.

Espérson que la Flip 1S DS ne connaîtra pas pareil destin. AYANEO semble avoir été moins ambitieux pour ce second lancement puisqu'il n'est question que de la version DS : le modèle KB avec clavier intégré n'a pas été mentionné. Cela dit, les informations sont encore très réduites, AYANEO se contentant de nommmer la puce utilisée et de parler de « meilleures performances », de « jeux plus fluides » ou d'un « travail sans effort ».

Il n'est donc question d'aucun tarif officiel et pas non plus la moindre fenêtre de lancement, mais les choses pourraient ne pas trop tarder, AYANEO n'étant pas une habituée des opérations de communication étirées sur plusieurs mois.