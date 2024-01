Double-écran ou clavier : AYANEO lance ses deux consoles à clapet FLIP DS et FLIP KB

De l'autre, il est question d'une FLIP KB avec KB pour keyboard ou clavier en anglais. Le clapet ouvert, cette variante laisse apparaître un clavier à la manière de quelques autres modèles de consoles. Bien sûr, le clavier est un peu étriqué, mais il devrait rester exploitable.

En dehors de cette distinction physique majeure, les FLIP sont identiques avec, au choix, un processeur Ryzen 7 7840U ou un Ryzen 7 8840U au cœur de la machine et 16, 32 ou 64 Go de RAM en plus d'un SSD dont la capacité est de 512 Go ou 2 To. Étonnament, aucune version 1 To n'est prévue.