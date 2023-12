Les consoles portables d'AYANEO et GPD se tournent vers le tout nouveau Ryzen 7 8840U

Cette fois, il est question de la FLIP version DS. Une console qui avait déjà été annoncée il y a quelques semaines et qui adopte le format clamshell, si populaire sur les Nintendo DS et 3DS. La FLIP DS est d'ailleurs très proche de ces deux machines de la société japonaise avec un écran principal et un second écran placé au niveau des contrôleurs.

Ce second écran, d'une diagonale de 3,5 pouces, semble davantage conçu pour apporter des données en plus à l'utilisateur, comme par exemple, des informations de suivi de l'état de la machine.