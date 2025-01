Le lancement de la campagne Indiegogo est aussi l'occasion de confirmer la modernité de la console qui sera bien l'une des premières à intégrer le fameux processeur Ryzen AI 9 HX 370 d'AMD.

Ce processeur ne sera toutefois pas la seule variante disponible, AYANEO ayant décidé d'offrir tout un tas d'options à choisir. Il est ainsi possible d'opter pour un plus raisonnable – et beaucoup moins cher – processeur Ryzen 7 8840U, mais aussi de faire varier la quantité de RAM (16 Go, 32 Go ou 64 Go) et la capacité du SSD intégré à la console (512 Go, 1 To, 2 To ou 4 To).

Bien sûr, ces changements sont là pour faire varier les prix et que la console puisse s'ouvrir à un plus large public. Autre changement possible : opter pour une dalle LCD ou OLED. AYANEO a prévu cette option. Dans les deux cas, on parle d'un écran de 7 pouces de diagonale pour une définition de 1 920 x 1 080 et jusqu'à 120 Hz (LCD) ou 144 Hz (OLED) de rafraîchissement.