Les exemples illustrés par AYANEO montrent également la possibilité d'avoir une croix directionnelle en forme de croix justement ou de disque et une option plus originale encore : remplacer le bloc de droite (stick + 4 boutons) par un bloc comprenant six boutons, logiquement dédié aux jeux de baston. Sur le principe, difficile d'y trouver à redire, même si la question du changement à la volée se pose encore.

Cela étant, une telle modularité ne sera pas sans contrepartie financière et s'ils sont de qualité, les produits AYANEO ne sont déjà pas les moins onéreux du marché. Si l'AYANEO 3 se repose sur le Ryzen AI HX 370, dispose d'un écran OLED et propose cette modularité, on peut craindre un tarif explosant joyeusement le seuil des 1 200 euros. Un peu compliqué, non ?