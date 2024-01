AM02 : le mini-PC rétro selon AYANEO avec AMD Ryzen 7 7840HS et écran tactile intégré

Au cœur de la bête, les choses ne sont pas mal non plus avec une APU AMD Ryzen 7 7840HS, 16 ou 32 Go de DDR5-5600 via deux slots SO-DIMM, un SSD M.2 2280 de 512 Go ou 1 To et le combo Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.2. Enfin, c'est sur le dessus de la bête qu'AYANEO a tenté le « petit truc en plus ».

Un « petit truc » qui prend la forme d'un écran tactile de 4 pouces de diagonale. Vraisemblablement configuré via le logiciel AYASpace, il permet d'afficher des informations sur le suivi de la machine et d'en gérer le TDP ainsi que la ventilation. L'heure ou la météo peuvent aussi être affichées.