La marque chinoise met l'accent sur « une avancée majeure dans l'autonomie de la batterie et la conception thermique » de la machine. Ainsi, alors que GPD a opté pour une solution externe, la batterie de la NEXT 2 est bel et bien intégrée à la console, même si nous n'en saurons pas plus pour le moment. Sur une photo, on peut simplement remarquer la présence de 4 slots M.2 dont 2 en 2280.