Un monstre de 11 pouces qui pèse un peu plus de 1,1 kilogramme, tel est le projet conduit par Abxylute bien décidé faire confiance à Intel et à ses puces Lunar Lake, vision 3D stéréoscopique en prime.
Depuis le succès retentissant du Steam Deck de Valve, on voit défiler à peu près toutes sortes de consoles portables. Lenovo et AYANEO avaient déjà vu grand avec leurs modèles de presque 9 pouces de diagonale. Abxylute fait encore un peu plus dans la démesure.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Très exactement 10,95 pouces de diagonale
Jusqu'à présent, la société Abxylute n'était connue – et encore – que pour ses consoles de jeux animées par le système d'exploitation Android. Des consoles par ailleurs conçues pour les petits budgets.
On peut donc dire que le changement de braquet aura été radical entre les habitudes d'Abxylute et l'annonce de son nouveau produit. Il reste question d'une console portable de jeux vidéo, mais l'Abxylute 3D One n'a clairement plus rien à voir avec les produits précédents… ne serait-ce que par la taille puisque la marque chinoise met d'abord en avant la diagonale écran de son nouveau bébé, une dalle de 11 pouces, rien que ça !
Avec sa KUN, AYANEO avait déjà battu une sorte de record – 8,6 pouces – très vite dépassé par Lenovo et sa Legion Go. Cette dernière reste confortable, mais certains se plaignent de dimensions trop importantes : ils n'ont donc bien vu avec la 3D One pour laquelle Abxylute ne donnent pas les dimensions : on sait juste que l'écran mesure 10,95 pouces de diagonale et que la bête dans son ensemble accuse un poids de 1,1 kilogramme.
L'Intel Core Ultra 7 258V et ses 8 cœurs à la barre
L'Abxylute 3D One ne se distingue pas seulement par son gabarit. En effet, si la dalle n'autorise « que » le 2 560 x 1 600 pixels et qu'il ne semble pas question de passer à l'OLED, elle intègre un effet 3D stéréoscopique : la dalle avait d'ailleurs été présentée en 2024 par Tencent sous le nom de Tencent 3D One.
Un commutateur permettra de basculer entre les modes d'affichage 2D et 3D alors qu'un logiciel sera intégrée afin de convertir photos et vidéos en 3D, mais Abxylute ne s'est guère étendue sur la technologie mise en œuvre. La société chinoise a par contre souligné quelques caractéristiques techniques de la 3D One qui intégrera une batterie de « seulement » 50 Wh. « Seulement » car des consoles proposent déjà plus avec un écran bien plus petit.
Les contrôleurs se détachent et se combinent pour former une « vraie » manette. ©Abxylute
La question de l'autonomie sera donc cruciale sur cette machine qui, pour se mettre dans les meilleures dispositions, sera animée par un processeur Intel Core Ultra 7 258V en architecture Lunar Lake. Il est doté de 4 cœurs performants et 4 cœurs efficients avec un total de 12 Mo d'Intel Smart Cache. Abxylute confirme que la puce sera accompagnée de 32 Go de mémoire vive en LPDDR5X, mais ne donne aucune précision quant à la vitesse de cette dernière.
Afin de rendre son utilisation aussi pratique que possible, la 3D One est équipée d'une béquille sur l'arrière et, à la manière des consoles de Lenovo ou Nintendo, les contrôleurs fixés sur les côtés peuvent se détacher. Une base permet ensuite de relier les deux contrôleurs pour aboutir à une manette « complète » et, sur les photos, Abxylute illustre aussi un clavier détachable, mais l'histoire ne précise pas s'il sera fournit avec la 3D One.
D'ailleurs, l'histoire ne dit pas non plus quand va débuter la commercialisation de cette console, pas plus qu'elle ne précise son prix. À Clubic, nous sommes assez sceptiques par rapport à la taille de cette machine, mais nous nous réjouissons de voir une autre console faire les yeux doux à Intel. Un peu de concurrence ne peut pas faire de mal à AMD.