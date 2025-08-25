Jusqu'à présent, la société Abxylute n'était connue – et encore – que pour ses consoles de jeux animées par le système d'exploitation Android. Des consoles par ailleurs conçues pour les petits budgets.

On peut donc dire que le changement de braquet aura été radical entre les habitudes d'Abxylute et l'annonce de son nouveau produit. Il reste question d'une console portable de jeux vidéo, mais l'Abxylute 3D One n'a clairement plus rien à voir avec les produits précédents… ne serait-ce que par la taille puisque la marque chinoise met d'abord en avant la diagonale écran de son nouveau bébé, une dalle de 11 pouces, rien que ça !