Dans le cas présent, OneXPlayer ajoute un Intel Core Ultra 7 255H (avec partie graphique Arc 140T) à sa X1 Pro… mais uniquement dans sa version limitée Eva, liée à la série animé Evangelion.

Cette version rouge et noire de l'appareil est affichée à un peu plus de 1500 euros sur MiniXPC, avec les accessoires (manette et clavier détachables, béquille) permettant d'utiliser la X1 Pro comme un véritable appareil 3-en-1, à mi-chemin entre la tablette, la console et le PC portable. Dans cette édition limitée, la console de OneXPlayer vient d'ailleurs avec un total de 64 Go de mémoire vive et 2 To de stockage.