Plutôt grande elle aussi face à ses concurrentes de 7 ou 8 pouces, la Nitro Blaze 8 culmine à 8,8 pouces. On y trouve là aussi un écran IPS tactile et QHD+, mais cette fois capable de monter à 144 Hz. Cette dalle LCD profite également d'une luminance maximale de 500 nits et d'une couverture à 97% du spectre DCI-P3 selon Acer.

Sous cet écran palpite le même processeur que sur la Blaze 11 : l'AMD Ryzen 7 8840HS, couplé ici aussi à 16 Go de LPDDR5x à 7500 MHz, et à 2 To de SSD en option. La console profite également d'une batterie de 55 Wh (avec chargeur de 65 W cette fois) et de connectiques variées (USB-4 Type-C, USB-A, USB-C, lecteur micro SD).