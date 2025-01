Le Nitro V15 AI est pour sa part équipé de processeurs AMD d'ancienne génération. Le meilleur modèle se dote d'une puce Ryzen 7 8845HS couplée à un maximum de 32 Go de RAM et à une RTX 4050. On y trouve pour le reste une batterie de 57 Wh et un modem Wi-Fi 6E. Côté affichage, Acer évoque au maximum un écran IPS de 15,6 pouces, 180 Hz, 100 % sRGB et 300 nits.

Un peu plus grand, le Nitro V16 AI passe, comme son nom l'indique, à un écran IPS de 16 pouces, allant jusqu'à une définition QHD+, un rafraîchissement de 180 Hz et une prise en charge à 100 % du spectre sRGB. Cette dalle est également plus lumineuse, avec 400 nits au compteur, cette fois. L'appareil regroupe pour le reste jusqu'à un processeur AMD Ryzen AI 7 350, 32 Go de RAM, une RTX 4050, une batterie de 76 Wh et un modem Wi-Fi 6E.

Le Nitro V15 AI est attendu un peu plus tard en janvier, à partir de 849 euros, tandis que le Nitro V16 sera disponible en juillet, cette fois à compter de 1 299 euros.