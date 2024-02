Après la MSI Claw, déjà une seconde console portable sur base Intel Meteor Lake ?

La Emdoor était alors le premier modèle à intégrer un processeur Intel en lieu et place d'un produit AMD, un Meteor Lake-H dont on ignorait la référence exacte. Depuis, avec sa console Claw qui devrait arriver fin-mars/début-avril, MSI semble avoir coupé l'herbe sous le pied de la société chinoise laquelle n'a plus guère donné de nouvelles.

De leur côté, ni Tulpar ni Intel n'ont avancé de prix ou de date de sortie pour la console portable aperçue en Pologne. Nous espérions que l'arrivée d'Intel sur le marché des consoles puisse tirer les prix vers le bas. Hélas, les premières précisions concernant la MSI Claw ne vont pas dans ce sens : les rumeurs parlent d'un prix légèrement sous la barre des 900 euros.