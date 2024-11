Cette nouvelle machine débute à 1 099 dollars en précommande (avec une réduction de 120 dollars appliquée pour les premiers acheteurs). Un prix élevé pour ce type d'appareil, d'autant que le modèle en question se limite à un « simple » processeur AMD Ryzen AI 9 365.

On y trouve en revanche 32 Go de RAM (LPDDR5x-7200) et 1 To de SSD au minimum ainsi qu'un écran OLED 1080p 144 Hz de 7 pouces. Commune à toutes les configurations disponibles, cette dalle organique dispose par ailleurs d'une couverture intégrale de l'espace de couleurs DCI-P3 (112 % de prise en charge) et une luminance maximale donnée à 800 nits.

La version la mieux équipée de cette petite OneXPlayer F1 Pro est pour sa part affichée à 1 699 dollars en précommande (1 899 dollars par la suite). On y trouve cette fois un processeur plus puissant : le Ryzen AI 9 HX 370 (que nous testions notamment sur l'ASUS Zenbook S16 en juillet), couplé ici à 64 Go de RAM et 4 To de SSD.