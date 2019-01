Fortnite a généré plus de 450 millions de dollars sur iOS en 2018

Il écrase tout sur son passage !

Ainsi, nous apprenons par le biais de Sensor Tower que le free-to-play a enregistré plus de. Ce chiffre presque improbable ne comprend que la version sur les appareils Apple. Nous pouvons donc imaginer sans mal des centaines de millions de dollars supplémentaires grâce aux éditions Android, PC et consoles.Rien qu'en décembre dernier,a généré 69 millions de dollars du côté de chez Apple. Il s'agit ainsi du mois le plus prolifique jamais enregistré par le jeu sur iOS. Toujours d'après Sensor Tower, cette version du Battle Royale génère 1,6 million de dollars chaque jour.Pour parachever le tout, Fortnite a été téléchargé 82,6 millions de fois sur iOS, dont 5,2 millions de téléchargements en décembre 2018. PUBG Mobile, son principal concurrent, doit lui « se contenter » de 100 millions de dollars de revenus l'année passée, toujours sur iOS.