Apple confirme : certaines fonctions d'iOS 26 manqueront à l'appel chez nous

La Commission européenne souhaite forcer Apple à rendre ses technologies interopérables. On l'a vu récemment avec l'ouverture de AirDrop et aussi pour permettre une meilleure prise en charge des objets connectés comme les montres connectées de constructeurs concurrents. De son côté, Apple explique que ces services nécessitent un niveau d’intégration et de sécurité qui, selon l’entreprise, n’est pas compatible avec les exigences du DMA. L’entreprise évoque également des risques potentiels pour la confidentialité et la sécurité des utilisateurs si elle devait ouvrir davantage son écosystème conformément à la réglementation européenne.

Dans ce cas précis, la logique voudrait donc qu'Apple craigne d'être forcé à ouvrir les données de géolocalisation relatives à ses utilisateurs à d'autres éditeurs, mettant ainsi à mal leur vie privée.

La mention de cette fonctionnalité est toutefois surprenante puisque Google propose cette même option en enregistrant les données GPS du smartphone, les connexions Wi-Fi et réseaux mobiles ainsi que les activités au sein de Google Maps pour créer un historique similaire. L'internaute est toutefois en mesure de désactiver ces enregistrements.

Quoi qu'il en soit, pour les utilisateurs européens, cela signifie que certaines nouveautés annoncées lors de la présentation d’iOS 26 ne seront pas accessibles dès la sortie du système, voire pourraient ne jamais l’être. Les développeurs d’applications tierces sont également concernés, puisque certaines API et intégrations avancées ne seront pas (immédiatement ?) disponibles sur le marché européen.