Jusqu’à présent, seules les applications natives d’Apple Téléphone et Messages, avaient le droit d’exploiter les fonctionnalités liées au réseau mobile. Les applications tierces pouvaient proposer des appels VoIP ou des messageries utilisant Internet (comme WhatsApp ou Signal), mais pas d’interaction directe avec le réseau cellulaire. iOS 26 va donc bien plus loin, en permettant à des apps tierces de gérer des appels classiques ou des échanges de messages via le réseau de l’opérateur.

Apple a précisé que seules les apps ayant été désignées comme « application d'appel par défaut » ou « application de messagerie par défaut » dans les réglages d’iOS 26 pourront accéder à ces nouvelles fonctions. Autrement dit, si l’utilisateur ne sélectionne pas manuellement une app pour remplacer Téléphone ou Messages, celle-ci n’aura pas accès aux appels cellulaires ni aux SMS.

Ce changement s’inscrit clairement dans le cadre du Digital Markets Act (DMA), un règlement européen entré en vigueur début 2024, qui oblige les géants du numérique à ouvrir leurs écosystèmes aux concurrents. Apple avait déjà dû autoriser d’autres moteurs de rendu web ou boutiques d’apps alternatives en Europe. L’ouverture des fonctions cellulaires à la concurrence va dans le même sens.