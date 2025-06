La prochaine mouture introduira une traduction automatique capable de détecter la langue d’un message entrant et de proposer immédiatement une version francophone. Propulsée par Apple Intelligence et exécutée majoritairement en local, cette fonction vise à éliminer les allers‑retours avec l’app Traduire et à rapprocher iMessage des services déjà proposés par WhatsApp ou Telegram.

Apple ajoutera également des sondages natifs : un bouton permettra de lancer un vote directement dans la conversation, sans mini‑application externe. Les participants verront les résultats évoluer en temps réel, tandis que l’IA suggérera lieu, horaire ou film pertinents selon le contexte, simplifiant l’organisation collective.