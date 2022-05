iMessage pour iOS 16 serait doté de nouvelles fonctionnalités inspirées des réseaux sociaux

Pour rappel, les iMessages permettent aux utilisateurs et utilisatrices d’iPhone, d’iPad, d’iPod Touch ou de Mac de s’envoyer des messages, des photos ou encore des vidéos via un réseau Wi-Fi ou de données mobiles. Et il semblerait bien, comme nous le rapporte le site iMore, toujours selon les informations du journaliste de Bloomberg, que les iMessages bénéficieront prochainement de fonctionnalités inspirées des réseaux sociaux.