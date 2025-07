iOS 26 apportera plusieurs optimisations pour son contrôle parental. Outre cette fonction de floutage dans FaceTime et Photos, il deviendra plus simple de créer et de gérer des comptes enfants avec une connexion automatique au groupe familial et l’activation immédiate des restrictions adaptées à l’âge. Pour renforcer la confidentialité des mineurs les parents pourront choisir de ne partager que la tranche d’âge de leur enfant avec les applications. Les demandes de contact provenant de nouveaux numéros doivent être validées par les parents. Soulignons aussi que l’App Store propose de nouveaux classements d’âge, permettant un contrôle plus fin sur les applications accessibles aux mineurs