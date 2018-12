Epic Games : bénéfice royal de 3 milliards de dollars en 2018 pour le créateur de Fortnite

Epic reste très secret sur ses finances

Tim Sweeney l'avoue, sa société n'a jamais eu de mal à gagner de l'argent

En l'espace de quelques mois, et grâce à un système de bataille royale hautement addictif,a su s'imposer comme le jeu le plus populaire au monde. Aujourd'hui, le succès du titre porte, rien que ça... Mieux, le développeur a réalisé un bénéfice remarquable de, comme le dévoile TechCrunch Epic Games a vu le jour en 1991. Pas encore trentenaire, la société comptait déjà, avant l'arrivée de Fortnite, des titres célèbres sur l'ensemble du globe comme, Gears of War ou Infinity Blade. La société américaine a également forgé sa légende grâce à son moteur, qu'elle exploite encore aujourd'hui. Mais c'est définitivement Fortnite, et sa, qui a permis à Epic de franchir une nouvelle étape décisive pour ses bénéfices et sa popularité au sein du grand public.Pour autant, si on a connaissance du bénéfice réalisé par Epic en 2018, la société reste - et c'est une tradition - très secrète sur ses revenus. Certains analystes affirmaient que Fortnite avait rapporté 2 milliards de dollars cette année. Mais ce chiffre était très en deçà de la réalité.Sensor Tower estimait récemment le chiffre d'affaires du jeu sur iOS. En seulement huit mois, Fortnite aurait généré 385 millions de dollars uniquement sur le système d'exploitation mobile d'Apple (d'avril à novembre). D'autres chiffres prometteurs ont pu circuler. Super Data Research a indiqué que, le PDG d'Epic Games, a reconnu que sa société n'a jamais vraiment eu de mal à gagner de l'argent. Le dirigeant développeur a pris l'exemple de, qui avait rapporté 100 millions de dollars à sa société avec un investissement bien moindre, de seulement 12 millions de dollars. Mais encore une fois, Fortnite a permis à son studio de redéfinir le jeu moderne, en permettant de profiter d'un même jeu sur plusieurs plateformes et en recueillant des sommes considérables. Et l'avenir est prometteur pour Epic, qui lancera prochainement sa propre plate-forme concurrente de Steam.