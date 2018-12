Fortnite : la mise à jour 7.10 est disponible et lance "14 jours de Fortnite"

Le meilleur de Fortnite durant deux semaines

Plusieurs ajustements pour « Battle Royale »,« Sauver le Monde » et pour le mode Créatif

Source : Digital Trends

Grâce au patch 7.10 qui vient tout juste d'être déployé,propose du contenu inédit ainsi que de nombreux ajustements pour son mode « Battle Royale ». Des défis quotidiens sont également accessibles pour tous.La plus grosse nouveauté de cette mise à jour vient sans aucun doute des « 14 jours de Fortnite ». Cet ajout invite les joueurs à, jusqu'au 2 janvier prochain. Pour cela, les développeurs mettront à disposition des modes temporaires qui changeront tous les jours ou toutes les 48 heures pour les plus imposants. Cette rotation alterne entre des modes déjà connus et d'autres totalement inédits. En réalisant des défis plus ou moins corsés, le joueur peut obtenir une récompense par jour.La boutique en ligne met aussi en vente différents skins de noël. Cependant, il ne s'agit pas du seul changement notable apporté par cette update 7.10.Epic Games a modifié, et parfois amélioré, certains aspects de son « Battle Royale ». Par exemple, le fusil d'assaut lourd a vu son efficacité êtrelorsque le joueur ne vise pas. Autre changement important, les avions subissent maintenantlorsqu'ils percutent des objets. Les joueurs à bord ne sont pas non plus épargnés, puisqu'ils perdent 50 PV lorsque leur «» est abattu, au lieu de 25 PV auparavant.D'autressont aussi de la partie. Des éléments plus minimes ont également eu droit à de petits changements, comme le fait que les véhicules terrestres glissent maintenant sur la glace. Aussi, lorsqu'un joueur retombe sur ses quatre roues, toujours à bord d'un engin, il ne subit plus de dégâts. Enfin, il devient aussi plus aisé de ramasser des objets à proximité des tourelles.Pour terminer,avec des packs d'outils exclusifs, ou encore quatre nouvelles îles et six villages d'hiver préfabriqués. Des optimisations pour les animations des personnages et pour la stabilité des serveurs sur Switch ont également été apportées. De son côté, « Sauver le Monde » a droit à l'événement « Frostnite », et des défis hebdomadaires feront bientôt leur apparition.Fortnite est disponible sur PS4, Xbox One, PC, Switch, Mac, iOS et Android.