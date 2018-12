Fortnite : ENFIN du 60 fps sur les derniers smartphones Apple, et bientôt sur Android

Bientôt sur Android

Dans un communiqué , Epic Games annonce la possibilité de jouer àà 60 fps dès aujourd'hui sur iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR.L'éditeur annonce en sus que la fonctionnalité sera déployée sur iPad Pro lors de la prochaine mise à jour, et qu'il travaille d'arrache-pied pour faire bénéficier aux joueurs Android de cet ajout.Fortnite restera par défaut en 30 images par seconde, mais les smartphones compatibles pourront doubler le framerate en faisant un petit tour dans les options graphiques du jeu.Attention toutefois : Epic Games précise que jouer à 60 fps drainera plus rapidement votre batterie. Mais bon, ce n'est pas comme si les smartphones d'Apple avaient des soucis d'autonomie, si ?