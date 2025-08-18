Apple s'apprêterait à briser une tradition bien ancrée en décalant la sortie de son iPhone 18 standard. Dès 2026, la firme pourrait privilégier une gamme automnale purement premium, quitte à repousser son modèle le plus accessible de plusieurs mois.
- À partir de septembre 2026, Apple préparerait un lancement automnal centré sur des iPhone premium (18 Air, 18 Pro, Pro Max) et un iPhone Fold pliable.
- Le modèle iPhone 18 standard serait repoussé au printemps 2027, accompagné d’un iPhone 18e plus abordable pour le segment entrée de gamme.
- Objectif financier et marketing : pousser vers des modèles plus rentables, clarifier la gamme et donner toute la visibilité au Fold lors du lancement.
Depuis des années, le mois de septembre rime avec la sortie de quatre nouveaux iPhone. Pourtant, selon des échos persistants venus d'Asie, ce rituel pourrait prendre fin en 2026. Apple envisagerait de revoir en profondeur son calendrier de lancement, une stratégie qui placerait les versions Pro et un modèle pliable inédit au centre de l'attention, tout en reléguant l'iPhone « classique » au second plan. Ce grand chamboulement pourrait redéfinir la manière dont les consommateurs accèdent à l'écosystème Apple.
Offre partenaire
Saily c'est la référence eSIM pour les forfaits mobiles utilisables à l’étranger. Pas moins de 200 destinations couvertes et des forfaits pouvant aller de 7 à 30 jours avec data variable, idéal pour vos vacances cet été !
Offre partenaire
Un calendrier de lancement à deux vitesses
Le changement le plus marquant serait l'absence de l'iPhone 18 de base lors de la grande messe de septembre 2026. À sa place, Apple ne présenterait qu'un trio haut de gamme : les iPhone 18 Air, 18 Pro et 18 Pro Max. Ce lancement serait également l'occasion d'introduire enfin le très attendu iPhone Fold, un appareil pliant qui viendrait coiffer la gamme et justifier un positionnement tarifaire très élevé.
Alors, abandon pur et simple du modèle standard ? Pas tout à fait. Ce dernier ne disparaîtrait pas, mais verrait sa sortie repoussée au printemps 2027. Il serait accompagné d'un nouvel iPhone 18e, une version encore plus abordable destinée à occuper le segment de l'entrée de gamme. Apple instaurerait ainsi un double rythme de sortie : le premium à l'automne pour capter la demande des fêtes, et l'accessible au printemps pour entretenir les ventes.
Cette réorganisation n'est pas un coup de tête, mais l'aboutissement d'une transition amorcée dès 2025 avec le remplacement du modèle « Plus » par une version « Air ». Cette segmentation rappelle furieusement la stratégie appliquée aux Mac, où les MacBook Air et MacBook Pro coexistent sur des créneaux distincts. Apple appliquerait donc une recette éprouvée à son produit phare, l'iPhone.
Derrière le rideau, une logique financière implacable
La motivation première derrière ce potentiel chambardement est économique. L'écart de marge entre un iPhone standard et un iPhone Pro est considérable. En retirant le modèle le plus abordable de sa vitrine de fin d'année, Apple forcerait la main à une partie des acheteurs, les orientant mécaniquement vers des versions Pro bien plus lucratives et augmentant ainsi son prix de vente moyen.
Ce choix sert aussi une ambition produit : faire de la place pour l'iPhone Fold. Un appareil aussi stratégique, dont le prix pourrait avoisiner les 2 000 €, ne peut souffrir d'aucune concurrence interne lors de son lancement. Écarter l'iPhone 18 standard permet de concentrer toute la lumière médiatique sur les nouveautés les plus chères et de marquer une différenciation nette dans l'esprit du public.
Enfin, il s'agit de mettre de l'ordre dans un portefeuille produit devenu trop complexe. Entre les modèles 16E, standard, Pro, Pro Max, et le modèle Air censé compléter le tableau en septembre, la gamme iPhone frôle la saturation et peut semer la confusion. Simplifier l'offre automnale permettrait de clarifier le message et de mieux hiérarchiser les innovations, un besoin de lisibilité déjà évoqué lors des premières rumeurs sur la refonte de la gamme.
Un pari audacieux pour les utilisateurs et le marché
Pour le consommateur, la conséquence la plus directe sera une hausse du ticket d'entrée à l'automne 2026. Sans iPhone 18 standard, il faudra se tourner vers l'iPhone 18 Air, dont le tarif pourrait facilement flirter avec les 1 000 €. Ce surcoût obligera certains à patienter six mois de plus ou à se reporter sur le marché de l'occasion pour renouveler leur matériel.
Cette stratégie modifie également en profondeur le cycle d'achat. L'utilisateur fidèle aux lancements de septembre sera confronté à un dilemme : payer plus cher pour un modèle premium ou attendre le printemps suivant. Apple joue ici sur l'impatience de sa clientèle pour maximiser la valeur de chaque fenêtre de lancement.
Ce double calendrier mettrait enfin une pression considérable sur la concurrence. Avec deux temps forts annuels, Apple occuperait l'espace médiatique de manière quasi continue, ne laissant que peu de répit aux constructeurs Android. Samsung et Google devraient alors redoubler d'efforts pour rendre leurs propres flagships audibles face à une machine marketing tournant à plein régime deux fois par an.