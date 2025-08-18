Le changement le plus marquant serait l'absence de l'iPhone 18 de base lors de la grande messe de septembre 2026. À sa place, Apple ne présenterait qu'un trio haut de gamme : les iPhone 18 Air, 18 Pro et 18 Pro Max. Ce lancement serait également l'occasion d'introduire enfin le très attendu iPhone Fold, un appareil pliant qui viendrait coiffer la gamme et justifier un positionnement tarifaire très élevé.

Alors, abandon pur et simple du modèle standard ? Pas tout à fait. Ce dernier ne disparaîtrait pas, mais verrait sa sortie repoussée au printemps 2027. Il serait accompagné d'un nouvel iPhone 18e, une version encore plus abordable destinée à occuper le segment de l'entrée de gamme. Apple instaurerait ainsi un double rythme de sortie : le premium à l'automne pour capter la demande des fêtes, et l'accessible au printemps pour entretenir les ventes.

Cette réorganisation n'est pas un coup de tête, mais l'aboutissement d'une transition amorcée dès 2025 avec le remplacement du modèle « Plus » par une version « Air ». Cette segmentation rappelle furieusement la stratégie appliquée aux Mac, où les MacBook Air et MacBook Pro coexistent sur des créneaux distincts. Apple appliquerait donc une recette éprouvée à son produit phare, l'iPhone.