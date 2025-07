Ce choix s'avère stratégique. Contrairement au Galaxy Z Fold 7 de Samsung, qui propose un écran interne de 8″ et un écran externe de 6,5″, Apple préfèrerait ici un format plus compact, plus proche d'une expérience de lecture que de productivité multitâche. Cela pourrait également traduire une volonté de maîtriser le poids, la finesse et l'autonomie de l'appareil. En somme, Apple semble adopter une approche équilibrée entre le confort visuel et la compacité, plutôt que la surenchère en diagonale.