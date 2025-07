Outre les adaptations spécifiques aux écrans pliants, iOS 27 représenterait une refonte majeure de l'interface utilisateur. Bien que les détails précis soient encore rares, ce remaniement pourrait exploiter au maximum les possibilités offertes par des écrans plus grands et plus polyvalents. L'enjeu est donc double : proposer une interface à la fois innovante et intuitive, tout en conservant la simplicité qui a fait le succès d'Apple avec l'iPhone depuis 2007.

iOS 26, et son nouveau design Liquid Glass, semble avoir posé les bases de l'interface de ce nouveau smartphone pliant, sans oublier l'iPhone des 20 ans, dont il se murmure qu'il pourrait intégralement réalisé en verre. Les interfaces liquides, flottantes et animées selon les actions, paraissent toutes indiquées pour glisser d'un écran à l'autre de manière fluide.

Avec un prix d'entrée estimé autour de 2000 dollars aux États-Unis, le premier iPhone pliant sera positionné sur un segment très haut de gamme. Apple devra impérativement démontrer que son produit n'est pas un simple gadget de luxe, mais bel et bien une évolution pertinente de l'expérience iPhone, où le logiciel joue un rôle déterminant. Réponse l'année prochaine.