Pour ses 20 ans, l’iPhone s’apprête à vivre une transformation majeure. Apple travaillerait sur deux modèles distincts : un iPhone pliable, qui viendrait combler un retard face à la concurrence, et un modèle Pro au design « glassy », c’est-à-dire avec une surface plus largement constituée de verre, à la fois sur la coque et potentiellement sur l’écran lui-même. Cette évolution rappelle le tournant pris en 2017 avec l’iPhone X, qui avait marqué la décennie en supprimant le bouton Home au profit d’un écran intégral et de Face ID.