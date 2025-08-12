Les images d'un smartphone ressemblant furieusement à ce qui sera l'iPhone 17 Pro tournent actuellement sur le web. Mais c'est un faux. La preuve : il fonctionne avec Android !
Tous les amoureux d'Apple sont actuellement en train de compter les jours qui les séparent de la présentation officielle des prochains iPhone 17 – une présentation attendue pour le mardi 9 septembre prochain. Autant dire que tout ce qui ressemble à une fuite en ce moment va déclencher presque automatiquement un immense élan d'enthousiasme. Mais il faut se méfier de ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux, la preuve encore aujourd'hui !
Une sorte d'iPhone 17 Pro en marche s'affiche sur le web
L'iPhone 17 Pro est attendu par de nombreuses personnes. Un iPhone qui va se caractériser notamment par un tout nouveau module photo à l'horizontale, qui le différenciera bien de l'iPhone 16 Pro. Mais il faut faire attention, tous les smartphones qui ont cette apparence ne sont pas un iPhone 17 Pro.
Il n'y a qu'à voir ce prototype, qui a fuité sur la toile, et dont vous pouvez retrouver trois images dans le tweet ci-dessus. On a vraiment l'impression de voir l'iPhone programmé pour le mois prochain, que ce soit au niveau du dos, mais aussi quand l'écran est allumé, avec une impression impressionnante d'être sur iOS.
Quelques détails trahissent Android
Et pourtant, on n'est pas sur le système d'exploitation d'Apple, mais bien sur Android. En effet, comme on peut le voir sur l'image de l'écran allumé, on est sur une version anglophone du système d'exploitation. Or, l'heure affichée est « 05:20 », ce qui n'est pas la manière de fonctionner d'iOS dans cette zone géographique. Si l'on était sur iOS 26, l'heure serait affichée sans le « 0 », donc comme étant « 5h20 ».
Une autre caractéristique qui trahit ce prototype sont ses bordures, beaucoup plus épaisses que ce qui devrait arriver avec l'iPhone 17 Pro. Ce dernier pourrait en effet bien arriver sur le marché avec des bordures encore plus fines que celles des iPhone 16 Pro et Pro Max. Bref, faites bien attention à ce que vous trouvez sur les réseaux prochainement !