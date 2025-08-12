L'iPhone 17 Pro est attendu par de nombreuses personnes. Un iPhone qui va se caractériser notamment par un tout nouveau module photo à l'horizontale, qui le différenciera bien de l'iPhone 16 Pro. Mais il faut faire attention, tous les smartphones qui ont cette apparence ne sont pas un iPhone 17 Pro.

Il n'y a qu'à voir ce prototype, qui a fuité sur la toile, et dont vous pouvez retrouver trois images dans le tweet ci-dessus. On a vraiment l'impression de voir l'iPhone programmé pour le mois prochain, que ce soit au niveau du dos, mais aussi quand l'écran est allumé, avec une impression impressionnante d'être sur iOS.