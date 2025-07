En septembre prochain, Apple nous présentera ses quatre nouveaux modèles, de la série iPhone 17 : iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Chacun d'entre eux arrivera avec quatre couleurs différentes. Mais les coloris ne seront pas les mêmes selon que les appareils sont Pro ou non.

Les iPhone 17 et iPhone 17 Air auront ainsi, comme on peut le voir avec toutes les images ci-dessous, droit à des déclinaisons noire, blanche, jade et bleu clair. Pour ce qui est des iPhone Pro, c'est une version noire, une blanche, une bleu nuit et surtout une version inédite orange qui sont au programme.