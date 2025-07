Ces chiffres s'inscrivent dans un environnement de plus en plus concurrentiel en Chine. Huawei a multiplié les lancements de nouveaux modèles de smartphones au cours de la dernière année et a entamé le déploiement de son propre système d'exploitation, HarmonyOS 5. Ce dernier, conçu comme une alternative à Android de Google et à iOS d'Apple, vise à renforcer l'écosystème indépendant de la marque.