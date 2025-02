Selon les données de Canalys pour l'année 2024, l'iPhone 15 s'est imposé comme le smartphone le plus populaire, représentant 3% des expéditions totales. En seconde et troisième place, nous retrouvons l'iPhone 16 Pro Max et l'iPhone 15 Pro Max. Apple s'impose donc en nous faisant un triplé. Samsung maintient également une présence avec son Galaxy A15 et sa version 5G, ainsi que le Galaxy S24 Ultra qui figure dans le top 10.

En comparant avec 2023, on observe une évolution intéressante du marché. L'iPhone 14 Pro Max dominait alors avec 3,1% des ventes, suivi de près par l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro. L'iPhone 15 n'occupait alors que la dernière position du classement avec 1,5% des parts, avant de grimper à la première place quelques mois plus tard.

La présence constante de Samsung dans les deux classements, notamment avec ses modèles de la série Galaxy A, témoigne de la forte compétition dans le segment milieu de gamme. Le constructeur coréen parvient à maintenir sa position avec des appareils comme le Galaxy A14 4G en 2023 et le Galaxy A15 en 2024.