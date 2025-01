Après la crise du Covid, le marché du smartphone a pendant un certain temps vécu des moments difficiles, avec des ventes qui enregistraient des reculs notables. Mais en 2024, le marché s'est finalement rétabli, et les grands constructeurs ont pu enfin voir leurs chiffres repartir à la hausse. Cependant, cette tendance n'est plus aussi uniforme qu'avant, comme on peut le voir avec les chiffres de vente mondiale dans le secteur lors du dernier trimestre 2024.